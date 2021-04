WTCR e WSC rinnovano per cinque anni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilcontinuerà sulla strada tracciata nel 2018, rinnovando con la WSC Group. Con una nota ufficiale, la FIA ed Eurosport Events proseguiranno la partnership con la società di Marcello Lotti per i prossimi. Fino al 2025, il massimo campionato per auto turismo adotterà il regolamento TCR, che ha permesso di portare in pista diverse marche nel corso delle ultime stagioni. L’accordo prevede anche la sperimentazioni di soluzioni ecosostenibili, come il nuovo carburante decarbonizzato P1 che sarà introdotto nel 2025. Con questa decisione, il campionatosegue la linea della continuità, cercando di creare un prodotto vincente. E con un occhio allo spettacolo, tipico della gare di turismo. RinnovoWSC: obiettivo stabilità? Con il rinnovo del contratto tra le parti, il ...