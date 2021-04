Violentata e uccisa: a Pompei una 24enne è stata accoltellata a morte dopo aver subito un’aggressione a sfondo sessuale (Di giovedì 29 aprile 2021) Una aggressione a sfondo sessuale che le è costata la vita. Una ventiquattrenne è stata uccisa nel pomeriggio a Pompei dopo essere stata aggredita da ignoti. La giovane, Grazia Severino, è morta nell’ospedale di Castellammare di Stabia dopo essere stata stata soccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza per ferite da arma da taglio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, rintracciare il responsabile dell’omicidio e individuare le cause che lo hanno spinto ad agire. Per il momento non si conoscono altri dettagli sull’accaduto, ma sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all’addome ed evidenti segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Una aggressione ache le è cola vita. Una ventiquattrenne ènel pomeriggio aessereaggredita da ignoti. La giovane, Grazia Severino, è morta nell’ospedale di Castellammare di Stabiaesseresoccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza per ferite da arma da taglio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, rintracciare il responsabile dell’omicidio e individuare le cause che lo hanno spinto ad agire. Per il momento non si conoscono altri dettagli sull’accaduto, ma sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all’addome ed evidenti segni di violenza, oltre alla frattura di entrambe le ...

