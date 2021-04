Twitch e Youtube: Valkyrae verso l’addio, troppo odio online?Everyeye.it – Videogiochi (Di giovedì 29 aprile 2021) La streamer più popolare del momento, Valkyrae, avrebbe manifestato la voglia di lasciare lo streaming e i social media dopo l’odio che l’ha travoltaValkyrae nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha avuto un enorme successo, che l’ha portata a essere tra le stelle dello streaming più famose e seguite al mondo. Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) La streamer più popolare del momento,, avrebbe manifestato la voglia di lasciare lo streaming e i social media dopo l’che l’ha travoltanel corso dell’ultimo anno e mezzo ha avuto un enorme successo, che l’ha portata a essere tra le stelle dello streaming più famose e seguite al mondo. Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

StifTony : Ragazzi vi ricordo di passare dal mio canale YouTube Tony stif e da twitch aonoste__ e insta __stiffeh__ belli regà - SaintLouis6 : Per l'International Jazz Day, una serata in onore di Amedeo Tommasi, con il concerto in piano solo del M° Ramberto… - thematrixrw : Tutti i mercoledì ore 21:00 su - madotsuki888 : @bluejfrost ECCOMI ALLORA in pratica immagina twitch come un grosso youtube ma fatto solo di live. Non c'è bisogno… - itachjsmoon_ : @bluejfrost Io lo amo ma ti parlo da persona cresciuta su youtube e che ora segue le stesse persone ma su twitch (M… -