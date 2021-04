The Green Knight: le immagini promozionali (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state diffuse le prime immagini promozionali di The Green Knight, il fantasy R-Rated con protagonista Dev Patel Era il 2018 quando venne annunciato The Green Knight, film diretto da David Lowery e ispirato al poema cavalleresco Sir Galvano e il Cavaliere Verde, una pellicola che è stata attesa per anni e che è stata soggetta a importanti ritardi nella promozione e nella distribuzione. I piani iniziali, infatti, prevedevano che il film con protagonista l’attore Dev Patel venisse presentata in anteprima al South by Southwest Film Festival a Marzo 2020, e che venisse rilasciato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 29 Maggio dello stesso anno. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha fatto sì che ciò non accadesse. Tuttavia, la compagnia di distribuzione A24 ha rilasciato del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state diffuse le primedi The, il fantasy R-Rated con protagonista Dev Patel Era il 2018 quando venne annunciato The, film diretto da David Lowery e ispirato al poema cavalleresco Sir Galvano e il Cavaliere Verde, una pellicola che è stata attesa per anni e che è stata soggetta a importanti ritardi nella promozione e nella distribuzione. I piani iniziali, infatti, prevedevano che il film con protagonista l’attore Dev Patel venisse presentata in anteprima al South by Southwest Film Festival a Marzo 2020, e che venisse rilasciato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 29 Maggio dello stesso anno. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha fatto sì che ciò non accadesse. Tuttavia, la compagnia di distribuzione A24 ha rilasciato del ...

daniele19921 : RT @MissDafy: Altra iniziativa per dire NO al #GreenPass! NO to the Green Pass! #NoVaccinePassports #passaportovaccinale - MomSvg : RT @Giada42198261: Perché oggi sono felice vi regalo un po di #KimTaehyung in diverse versioni + vote Vers. Green?? I vote #BTSARMY for #B… - sardegna_blu : TG Rossoblù-Tourism: Federbalneari Alberghi, boom in beach holiday bookings - plums_the : @ConfcommercioLo Voi siete fuori di testa !!! Il Green Pass ve lo dovete mettere dove ben sapete ... Se uno deve va… - butterdynamite7 : RT @Giada42198261: Perché oggi sono felice vi regalo un po di #KimTaehyung in diverse versioni + vote Vers. Green?? I vote #BTSARMY for #B… -