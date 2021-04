Suzuki Misano, concept che unisce due e quattro ruote (Di giovedì 29 aprile 2021) TORINO - Un nome italiano legato al motorsport, che evocasse sonorita' giapponesi. E' nata anche cosi' la Misano, una barchetta due posti realizzata dagli studenti dello Ied di Torino insieme al ... Leggi su motori.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) TORINO - Un nome italiano legato al motorsport, che evocasse sonorita' giapponesi. E' nata anche cosi' la, una barchetta due posti realizzata dagli studenti dello Ied di Torino insieme al ...

Advertising

m4k1P : RT @SuzukiIT: ????????????, il nuovo ?????????????? ????h???????? che intreccia la filosofia del design automobilistico giapponese con una progettazione tutta… - Italpress : Suzuki Misano, concept che unisce due e quattro ruote - motorwall_it : Suzuki Misano, La Dolce Vita X Way of Life... ?? ?? Leggi su - quattroruote : Svelata allo #Ied di #Torino la #Suzuki #Misano, modello in scala 1:1 di una barchetta dal concept originale, reali… - passionedesign : SUZUKI IED MISANO, CONCEPT DA DOLCE VITA (GALLERY) -