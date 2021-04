Smeriglio: "Non credo a complotti: non disperdiamo l'esperienza del governo Conte" (Di giovedì 29 aprile 2021) “Agorà è un movimento, un’area politica e culturale che vuole rinsaldare e rafforzare la coalizione progressista. Per questo è preziosissimo l’incontro di oggi con Bettini, Conte, Letta, Urbinati e Schlein. La nostra ambizione è quella di recuperare lo spirito del campo largo progressista: una coalizione che investa sulla politica, sulla legittima Contesa tra le idee e soprattutto sull’unità di un campo che fa della giustizia sociale e della progressività la propria stella polare. Serve un’alleanza progressista che lavori per un nuovo modello di sviluppo, facendo cose utili, riconoscendo le pratiche di solidarietà attiva, investendo sulla progressività fiscale. Dobbiamo essere capaci di ascoltare nel profondo le difficoltà delle persone che vivono del loro lavoro”. Così Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D, intervenendo al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “Agorà è un movimento, un’area politica e culturale che vuole rinsaldare e rafforzare la coalizione progressista. Per questo è preziosissimo l’incontro di oggi con Bettini,, Letta, Urbinati e Schlein. La nostra ambizione è quella di recuperare lo spirito del campo largo progressista: una coalizione che investa sulla politica, sulla legittimasa tra le idee e soprattutto sull’unità di un campo che fa della giustizia sociale e della progressività la propria stella polare. Serve un’alleanza progressista che lavori per un nuovo modello di sviluppo, facendo cose utili, riconoscendo le pratiche di solidarietà attiva, investendo sulla progressività fiscale. Dobbiamo essere capaci di ascoltare nel profondo le difficoltà delle persone che vivono del loro lavoro”. Così Massimiliano, eurodeputato S&D, intervenendo al ...

