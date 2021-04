Sinusite: che cos’è e come curarla, tutto quello che c’è da sapere in parole semplici. (Di giovedì 29 aprile 2021) La Sinusite è una infezione dei seni nasali. Per riconoscerla si devono tenere presente i seguenti sintomi tipici e la loro comparsa: dolore e gonfiore intorno alle guance, occhi o fronte; naso chiuso; un senso dell’olfatto ridotto; muco verde-giallastro dal naso; un mal di testa tipico; temperatura alta; mal di denti; alito cattivo. Per curarla bisogna: riposarsi; bere molti liquidi; uso antidolorifici e antiinfiammatori quali paracetamolo o ibuprofene (sotto prescrizione medica); evitare fattori allergici; eliminare il fumo; pulire il naso cercando di eliminare la congestione. Sinusite: cause, segni, sintomi e trattamento. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Laè una infezione dei seni nasali. Per riconoscerla si devono tenere presente i seguenti sintomi tipici e la loro comparsa: dolore e gonfiore intorno alle guance, occhi o fronte; naso chiuso; un senso dell’olfatto ridotto; muco verde-giallastro dal naso; un mal di testa tipico; temperatura alta; mal di denti; alito cattivo. Perbisogna: riposarsi; bere molti liquidi; uso antidolorifici e antiinfiammatori quali paracetamolo o ibuprofene (sotto prescrizione medica); evitare fattori allergici; eliminare il fumo; pulire il naso cercando di eliminare la congestione.: cause, segni, sintomi e trattamento. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AssoCare : Sinusite: che cos'è e come curarla, tutto quello che c'è da sapere in parole semplici. La sinusite è una infezione… - _Pimple_ : Spero che questo minestrone faccia ciò che fanno i minestroni: farmi guarire da questa sinusite e farmi passare l ansia di avere il covid - Daniela73626598 : @Cazzaccimiei1 Direi che la sinusite non è contagiosa e quindi la mascherina che ci azzecca? - talmochi : @QuinziUgo Ricordo che non abbiamo solo usato le mascherine ma abbiamo anche praticamente azzerato la socialità e o… - sbarrax : Quel bel mal di testa con puntello da sinusite che ti ricorda che non puoi goderti una giornata in pace fino almeno… -