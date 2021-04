Sampdoria, Enrico Mantovani: “Con Vialli non è ancora finita, lui caparbio come pochi” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra Gianluca Vialli e la Sampdoria non è ancora finita. Ne è convinto l’ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani, che è tornato sulla possibile cessione del club al gruppo capeggiato dall’ex attaccante: “Conoscendo molto bene Luca non sarei assolutamente sorpreso se arrivassero notizie in merito all’arrivo alla Sampdoria. Ho raramente avuto la possibilità di conoscere qualcuno nella mia vita con la forza di volontà, la caparbietà che ha dimostrato Luca in tutte le cose che ha fatto nella sua vita“, ha spiegato ai microfoni della tv genovese Telenord. Poi ancora. “So con assoluta certezza che se uno gli dovesse chiedere, a prescindere da altre cose, quali potrebbero essere le ambizioni nell’ambito sportivo, essere coinvolto nella ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra Gianlucae lanon è. Ne è convinto l’ex presidente blucerchiato, che è tornato sulla possibile cessione del club al gruppo capeggiato dall’ex attaccante: “Conoscendo molto bene Luca non sarei assolutamente sorpreso se arrivassero notizie in merito all’arrivo alla. Ho raramente avuto la possibilità di conoscere qualcuno nella mia vita con la forza di volontà, la caparbietà che ha dimostrato Luca in tutte le cose che ha fatto nella sua vita“, ha spiegato ai microfoni della tv genovese Telenord. Poi. “So con assoluta certezza che se uno gli dovesse chiedere, a prescindere da altre cose, quali potrebbero essere le ambizioni nell’ambito sportivo, essere coinvolto nella ...

