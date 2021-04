Ratchet & Clank: Rift Apart, nel nuovo State of Play 15 minuti di sequenze inedite! (Di giovedì 29 aprile 2021) Come ormai sappiamo tutti questa sera alle 23:00 ci sarà un nuovo State of Play in cui verranno presentati nuovi dettagli per quanto riguarda Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo titolo della serie in arrivo su PlayStation 5. Nel corso dello State of Play il team offrirà una completa panoramica sulla nuova avventura di Ratchet e Clank che includerà sequenze di gioco dedicate a Rivet, un approfondimento sulle assurde armi dei protagonisti e un assaggio della varietà di scenari ed esperienze di gioco. Ratchet & Clank: Rift Apart è un'avventura ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Come ormai sappiamo tutti questa sera alle 23:00 ci sarà unofin cui verranno presentati nuovi dettagli per quanto riguarda, iltitolo della serie in arrivo suStation 5. Nel corso delloofil team offrirà una completa panoramica sulla nuova avventura diche includeràdi gioco dedicate a Rivet, un approfondimento sulle assurde armi dei protagonisti e un assaggio della varietà di scenari ed esperienze di gioco.è un'avventura ...

Advertising

PlayStationIT : Ratchet, Rivet e il resto della banda vi aspettano stasera per il nuovo #StateOfPlay! Non mancate alle 23:00:… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Ratchet, Rivet e il resto della banda vi aspettano stasera per il nuovo #StateOfPlay! Non mancate alle 23:00: https://t.… - Eurogamer_it : #RatchetAndClankRiftApart 15 minuti di gameplay inedito durante lo #StateOfPlay di stasera. - MikiSale : @keiji_1 @PlayStationIT ti sembra poco? ?? da quando è uscita PS5 Ratchet è già la terza esclusiva - keiji_1 : @PlayStationIT cioè solo il nuovo Ratchet e due nuovi indie, nient'altro? -