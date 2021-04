Prove Invalsi sospese nelle classi seconde di scuola superiore: l’ordinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un'ordinanza che sospende le Prove Invalsi per le classi seconde di scuola secondaria di secondo grado. Ecco il testo dopo l'approvazione del Cspi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un'ordinanza che sospende leper ledisecondaria di secondo grado. Ecco il testo dopo l'approvazione del Cspi. L'articolo .

orizzontescuola : Prove Invalsi sospese nelle classi seconde di scuola superiore: - ProDocente : Prove Invalsi sospese nelle classi seconde di scuola superiore: - sara_gerardina : Io non le voglio fare prove invalsi NON LE VOGLIO FAREEEEEEEE perché cavolo mi incastrano sempre? - cub_it : #SCIOPERONAZIONALESCUOLA indetto da CUBSUR, CobasSardegna, USB e Unicobas ? MAI PIÙ PRECARIETÀ ? SCUOLE SICURE ? SA… - p3rfectnxw : @sonolanoe_ oggi ho le prove invalsi di inglese, tre di seguito ti rendi conto sto impazzendo poi io vado anche in panico quindi, tu? -