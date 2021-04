Pio e Amedeo: “A Felicissima Sera diremo tutte le parole che non si possono più dire” (Di giovedì 29 aprile 2021) A distanza di 48 ore dall’impegno di mamma Rai a non usare più il BlackFace nelle proprie trasmissioni (ed in particolar modo a Tale e Quale Show), Pio e Amedeo hanno annunciato – via Libero Quotidiano – che durante la puntata finale di Felicissima Sera (in onda domani su Canale 5) diranno tutte quelle parole che non si possono più dire in tv. “Domani Sera elencheremo tutte le parole che non si possono più dire in tv, quelle bandite: ‘n**o?, ‘f**o?, tutte. Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico ‘uè n***o andiamo a mangiare?’ non lo offendi, se gli dici ‘nero di merda‘ sì”. E ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 aprile 2021) A distanza di 48 ore dall’impegno di mamma Rai a non usare più il BlackFace nelle proprie trasmissioni (ed in particolar modo a Tale e Quale Show), Pio ehanno annunciato – via Libero Quotidiano – che durante la puntata finale di(in onda domani su Canale 5) dirannoquelleche non sipiùin tv. “Domanielencheremoleche non sipiùin tv, quelle bandite: ‘n**o?, ‘f**o?,. Perché la cattiveria non è mai nella lingua, ma nelle intenzioni. Se dici a un tuo amico ‘uè n***o andiamo a mangiare?’ non lo offendi, se gli dici ‘nero di merda‘ sì”. E ...

