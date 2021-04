Open Fiber | cablate le prime 2mila unità immobiliari a Imperia

Advertising

TrendOnline : #Telecom cauto, ma sono in arrivo novità nelle prossime ore - gianny0162 : RT @OpenFiberIT: La rete #FTTH di #OpenFiber è disponibile per le prime 2mila UI del Comune di #Imperia. Il progetto prevede un investiment… - OpenFiberIT : La rete #FTTH di #OpenFiber è disponibile per le prime 2mila UI del Comune di #Imperia. Il progetto prevede un inve… - infoiteconomia : CONSIGLIO COMUNALE - Progetto Open Fiber, Gravina 'Per fine anno coperte 17 mila utenze' - infoiteconomia : CONSIGLIO COMUNALE - Progetto Open Fiber, Gravina 'Per fine anno coperte 17 mil utenze' -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber

ImperiaNews.it

ha annunciato che anche la città di Imperia è stata raggiunta dalla fibra ottica. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio di oltre 2.000 unità immobiliari ...Anche Imperia può beneficiare dei vantaggi dell'infrastruttura interamente in fibra ottica posata da ''. La società ha infatti completato il cablaggio di oltre 2000 unità immobiliari di Oneglia , che possono così usufruire di tutti i servizi innovativi disponibili sul mercato, sfruttando l'...(Teleborsa) - Open Fiber ha annunciato che anche la città di Imperia è stata raggiunta dalla fibra ottica. La società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio di oltre 2.000 unità ...Especially suited for summer picnics and large gatherings, we found that even after opening the bags, the vegetables stay fresh and crispy – so one can use them for a few days, and enjoy the benefit ...