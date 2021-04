Mondiali 2023: ai sorteggi l’Italia sarà in prima fascia (Di giovedì 29 aprile 2021) Grande soddisfazione italiana per l’inserimento tra le squadre in prima fascia che domani dalle 13,30 conosceranno le avversarie da affrontare nei gironi della Coppa del Mondo 2023. Già da settembre 2021 inizieranno le gare di qualificazione la cui conclusione è prevista dopo un anno nel settembre 2022. In caso di qualificazione, le azzurre voleranno in Australia e Nuova Zelanda per ripetere, e se possibile migliorare, l’allora inaspettato raggiungimento dei quarti di finale. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale UEFA. Saranno 9 i gironi in cui verranno suddivise le 51 squadre. Tre saranno composti da 5 squadre, gli altri 6 da altrettante 6. Qualora fosse necessario decidere la qualificazione attraverso spareggi, si prevede che possano essere giocati nel mese di ottobre 2022. Le prime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Grande soddisfazione italiana per l’inserimento tra le squadre inche domani dalle 13,30 conosceranno le avversarie da affrontare nei gironi della Coppa del Mondo. Già da settembre 2021 inizieranno le gare di qualificazione la cui conclusione è prevista dopo un anno nel settembre 2022. In caso di qualificazione, le azzurre voleranno in Australia e Nuova Zelanda per ripetere, e se possibile migliorare, l’allora inaspettato raggiungimento dei quarti di finale. Ilo verrà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale UEFA. Saranno 9 i gironi in cui verranno suddivise le 51 squadre. Tre saranno composti da 5 squadre, gli altri 6 da altrettante 6. Qualora fosse necessario decidere la qualificazione attraverso spareggi, si prevede che possano essere giocati nel mese di ottobre 2022. Le prime ...

Advertising

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE L'Italia inserita in prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2023 - pinksoccer024 : #Mondiali2023, Italia in prima fascia nei sorteggi di domani per i gironi di qualificazione ??… - LFootball_ : ???? L'Italia è stata inserita in prima fascia nel sorteggio per la Coppa del Mondo 2023 in Australia e Nuova Zelanda… - redazioneDNP : Sorteggi qualifcazioni #FifaWwc2023, l'Italia è in prima fascia ?? - LFootball_ : ???? #azzurre in prima fascia nei sorteggi per i gironi di #fifawwc2023 ???? ?? -