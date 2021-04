Miryea ha un crollo emotivo all’Isola e svela un aspetto doloroso del suo passato

(Di giovedì 29 aprile 2021) La nomination ha iniziato ad avere un peso anche perStabile, la vincitrice de La Pupa e il Secchione. Sull’Isola è arrivato il momento di confrontarsi e la giovane sta metabolizzando sempre di più cosa è successo nell’ultima puntata.dopo l’ultima nominationa quanto pare non ha preso benissimo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Miryea, crollo emotivo all'#Isola e svela un aspetto doloroso del suo passato

Isola dei Famosi, Gilles Rocca consolaStabile dopo ilemotivo La decisione della produzione de L'Isola dei Famosi di creare nuovamente due gruppi a Playa Reunion , ha messo in crisi i ...... come ha dimostrato dispensando preziosi consigli aStabile e parlando dei suoi adorati ... Immediata la reazione della Persia che ha avuto uned è scoppiata in lacrime , ringraziando la ...L'Isola dei Famosi, Valentina Persia a Miryea Stabile: "Meglio se dicevi che eri arrabbiata per la nomination" E' finita poco fa anche questa nuova ...“Ho avuto un giorno di crisi, sono un essere umano”, ha ribadito Vera Gemma L’ex letterina di Passaparola ha nominato Vera Gemma. In particolar modo stiamo parlando di due naufraghe. ISOLA DEI FAMOSI: ...