Lo Stato Sociale e Ail in “Canzoni per la ricerca”

BOLOGNA – Lo Stato Sociale, Ail e la sua Sezione bolognese presentano "Canzoni per la ricerca", una campagna di crowdfunding e un concerto acustico in streaming della band, in programma venerdì 30 aprile dalle ore 18 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV – canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky. L'iniziativa Canzoni per la ricerca è nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano "Equazione". I fondi raccolti, attraverso l'iniziativa, saranno destinati alla ricerca Scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell'Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli, in cui Mario è Stato seguito, e in altri centri italiani.

