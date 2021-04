Lo scontro tra Crisanti e la Regione Veneto finisce in procura | lo scienziato è indagato per diffamazione

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il direttore dell’istituto di Microbiologia dell’Università di Padova, Andrea, risulta essereperdopo una segnalazione pervenuta da Azienda Zero, braccio operativo della, secondo cui le critiche delloal sistema di prevenzione Covid, come l’uso generalizzato dei test rapidi, avrebbero screditato la sanità veneta. Un fascicolo che, secondo il Corriere del, è stato aperto all’inizio di marzo e che vede i magistrati procedere per l’ipotesi di. A presentare l’esposto alladi Padova è stato il direttore generale di Azienda Zero, Roberto Toniolo. Cosa ha detto(che non è mai stato morbido con il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scontro tra

Corriere della Sera

... come ha dimostrato alzando la polemica su quote rosa e ius soli in un momento di gravissima crisi economica, Mauro Coruzzi vede il prossimo" chi vuole una vita ordinaria e chi cerca ...I social network hanno riproposto la divisione e loacceso che esiste su questa iniziativa. ...riguardanti il Ddl Zan vediamo che la quasi maggioranza assoluta rientra nella fascia di etài ...Alla ripresa del campionato sarà il fischietto la laziale a dirigere lo scontro salvezza tra i Lupi e gli abruzzesi Rese note le designazioni arbitrali relative alla 35ª giornata del campionato di Ser ...Strada chiusa per i soccorsi Grave incidente alle 10.30 circa lungo via Solferino a Pesaro. Per causa ancora in fase di accertamento, quattro auto si sono scontrate nei pressi del campus scolastico. S ...