La Leotta ci inguaia con la Turchia | Speranza fa piovere | i meme della settimana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leotta inguaia

ilGiornale.it

E Diletta, diciamoci la verità, c'ha messo del suo a dare il "la" ai burloni del web. Il suo post Instagram nel quale si difende dal gossip spazzatura - in nome del " quanno ce vo' ce vo' " - ...( ) Non basta, un po' come avvenuto per un'altra coppia, ben più famosa, ovvero quella formata da Can Yaman e Diletta, alcune voci hanno gettato delle ombre sulla storia tra Roberta Di Padua e ...I meme del web più irriverenti della settimana prendono di mira l'inviata sportiva, il ministro Speranza e il fantomatico coprifuoco ...