Isola dei Famosi | Zorzi contro i naufraghi | “ci prendete per il cu*o” video

(Di venerdì 30 aprile 2021) Durante la diretta, o forse meglio dire la differita, della tredicesima puntata dell’deiabbiamo assistito a un Tommasopiuttosto irrequieto con i. Se a inizio puntata sembrava andare tutto bene, visto la scelta che ha fatto Francesca Lodo nel non dividere il piatto di pasta con Gilles Rocca ma con Andrea Cerioli, scatenando gli applausi di tutto lo studio, Ilary Blasi compresa, è durante il continuo della messa in onda che l’influencer si è infuocato. Questa volta, a scaldare gli animi del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip non è stato il solito Akash Kumar, come è già successo in passato, ma una parte dei concorrenti ancora in gara nel reality show di Canale 5. Il gruppo dei primitivi, infatti, non sembra essere nelle grazie dell’opinionista 25enne ...