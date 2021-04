Ischia | albergatore prende un anno sabbatico e dà l?hotel in gestione ai dipendenti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Decide dirsi une per non danneggiare i lavoro dei propri collaboratori e, cede gratuitamente inagli stessi, la struttura di cui è proprietario. In...

... e in seguito è stato effettuato un collegamento con l 'isola di, dove si chiede che venga ... imprenditrice e presidente di Confcommercio Elba, e Alessandro Gentini,e vicepresidente ...In tema di ripartenza dell'economia e dell'uscita dalla pandemia, fa decisamente notizia la stipula del contratto con il quale l'ischitano Aldo Presutti , piuttosto che darla in fitto a ...Decide di prendersi un anno sabbatico e per non danneggiare i lavoro dei propri collaboratori e dipendenti, cede gratuitamente in gestione agli stessi, la struttura di cui è proprietario.Udienza di merito il 21 dicembre. Dopo la pubblicazione dello strumento urbanistico “riveduto e corretto” e approvato poco prima di Capodanno erano stati presentati sei ricorsi ai giudici amministrati ...