Il nostro smartphone Android è certificato? Come scoprirlo (Di giovedì 29 aprile 2021) In commercio esistono migliaia di smartphone con sistema operativo Android e, nonostante questo fattore in comuni, non tutti presentano le stesse funzionalità, specie per quanto riguarda la sicurezza del sistema e la risposta alle minacce progettate per i dispositivi mobile. Google ha cercato di porre rimedio a questa grande frammentazione introducendo la certificazione dei prodotti, così da poter garantire un livello di sicurezza migliore e una compatibilità elevata con tutte le funzioni di base integrate in Android. In questa guida vi mostreremo Come verificare se il nostro smartphone Android è certificato, quali vantaggi si ottengono con questa certificazione e cosa rischiamo nell'utilizzare uno smartphone Android ...

