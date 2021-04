Igor il russo condannato all'ergastolo in Spagna (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, alias Igor il russo, è stato condannato in Spagna. Il tribunale ha stabilito l’ergastolo con sospensione della pena possibile dopo 30 anni per un omicidio, due condanne a 25 anni di detenzione per altri due omicidi. Feher è stato condannato per l’omicidio dell’allevatore José Luis Iranzo e dei due membri della Guardia civil Victor Romero e Victor Jesus Caballero nel 2017. Leggi anche... Igor il russo di nuovo a processo. La pm chiede il massimo della pena Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, aliasil, è statoin. Il tribunale ha stabilito l’con sospensione della pena possibile dopo 30 anni per un omicidio, due condanne a 25 anni di detenzione per altri due omicidi. Feher è statoper l’omicidio dell’allevatore José Luis Iranzo e dei due membri della Guardia civil Victor Romero e Victor Jesus Caballero nel 2017. Leggi anche...ildi nuovo a processo. La pm chiede il massimo della pena

Advertising

Agenzia_Ansa : Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è… - TgLa7 : ++ #Spagna: Igor il Russo condannato all'ergastolo ++ Giudicato colpevole di tre omicidi avvenuti nel 2017 in Arago… - RaiNews : Spagna, Igor il Russo condannato all'ergastolo. Notizia in aggiornamento su - ascialpi59 : @TgLa7 Ci si chiede come abbia fatto Igor il Russo a passare la frontiera italiana che in quei mesi era controllati… - qn_giorno : Igor il Russo condannato all'ergastolo in Spagna -