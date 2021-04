**Governo: Cdm conferma Petralia al Dap** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha deliberato la conferma degli incarichi di Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al dott. Bernardo Petralia, di Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi conferito alla dott.ssa Barbara Fabbrini e di Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità alla dott.ssa Gemma Tuccillo”. E’ quanto si legge nella nota del Cdm. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha deliberato ladegli incarichi di Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al dott. Bernardo, di Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi conferito alla dott.ssa Barbara Fabbrini e di Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità alla dott.ssa Gemma Tuccillo”. E’ quanto si legge nella nota del Cdm. L'articolo CalcioWeb.

