Giro di Romandia | a Martigny nona posizione per Mattia Cattaneo

Advertising

Eurosport_IT : 'Sono io, sono sempre io il Re da battere' ???? Peter Sagan conquista la prima tappa del Giro di Romandia: seconda v… - infoitsport : Giro di Romandia 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: La Nueveville – Saint-Imier (165,7 km) - MassimoBonzo : RT @Eurosport_IT: 'Sono io, sono sempre io il Re da battere' ???? Peter Sagan conquista la prima tappa del Giro di Romandia: seconda vittori… - girodiruota : #Sagan ha vinto la prima tappa del Giro di Romandia. Com'era la storia che era finito? - SaganLily : RT @Eurosport_IT: 'Sono io, sono sempre io il Re da battere' ???? Peter Sagan conquista la prima tappa del Giro di Romandia: seconda vittori… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Romandia

Lo slovacco Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) ha vinto in volata la prima tappa deldi, la Aigle - Martigny, di 168 chilometri, battendo in volata l'italiano Sonny Colbrelli. Il leader della classifica è sempre l'australiano Rohan Dennis (Ineos - Grenadiers), che ieri ...Lo slovacco Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) ha vinto in volata la prima tappa deldi, la Aigle - Martigny, di 168 chilometri, battendo in volata l'italiano Sonny Colbrelli. Il leader della classifica è sempre l'australiano Rohan Dennis (Ineos - Grenadiers), che ieri ...Dominio assoluto della Ineos Grenadiers nel prologo del Giro di Romandia, disputatosi ad Oron sulla distanza di 4,05 km con un finale un cima ad uno strappo esigente. A dominare è stato Rohan Dennis c ...Alla prima tappa del tour svizzero il corridore di Casto battuto d'un soffio in volata dallo slovacco tre volte campione del mondo ...