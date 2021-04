Giannelli (ANP): “Risolvere il problema del precariato e stop alle classi pollaio” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutti i docenti in classe dal primo giorno di settembre e fine delle ‘classi pollaio’. Sono queste le priorità del mondo della scuola secondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, che intervenendo all’evento organizzato dal Sole 24 Ore - 'Pnrr: sfide e opportunità per il sistema Italia' - ha sottolineato le urgenze da Risolvere pur ammettendo la difficoltà di riuscirci in tempi brevi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutti i docenti in classe dal primo giorno di settembre e fine delle ‘’. Sono queste le priorità del mondo della scuola secondo Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi, che intervenendo all’evento organizzato dal Sole 24 Ore - 'Pnrr: sfide e opportunità per il sistema Italia' - ha sottolineato le urgenze dapur ammettendo la difficoltà di riuscirci in tempi brevi. L'articolo .

