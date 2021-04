Germania, Pfizer ai giovani di 12-15 anni a partire dall’estate (Di giovedì 29 aprile 2021) L’azienda farmaceutica BioNTech ha annunciato che il vaccino, creato in collaborazione Pfizer, sarà inoculato anche agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Pfizer, vaccino per adolescenti tra i 12 e i 15 anni a giugno: verso la richiesta all’Ema su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) L’azienda farmaceutica BioNTech ha annunciato che il vaccino, creato in collaborazione, sarà inoculato anche agli adolescenti tra i 12 e i 15, vaccino per adolescenti tra i 12 e i 15a giugno: verso la richiesta all’Ema su Notizie.it.

