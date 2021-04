Francesca Manzini torna single, salta il matrimonio: addio Christian Vitelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Francesca Manzini non si sposa più. La storia d’amore con Christian Vitelli è finita, a poche settimane dall’annuncio delle nozze. I due, dopo un anno di relazione, iniziata nel pieno del lockdown duro della primavera 2020, hanno deciso infine di separarsi e proseguire ognuno per la sua strada. Leggi anche: Francesca Manzini: «Ho ritrovato mio... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 aprile 2021)non si sposa più. La storia d’amore conè finita, a poche settimane dall’annuncio delle nozze. I due, dopo un anno di relazione, iniziata nel pieno del lockdown duro della primavera 2020, hanno deciso infine di separarsi e proseguire ognuno per la sua strada. Leggi anche:: «Ho ritrovato mio...

Advertising

zazoomblog : Francesca Manzini non si sposa più: lei e Christian Vitelli si sono lasciati - #Francesca #Manzini #sposa… - zazoomblog : Francesca Manzini non si sposa più è finita con Christian: il motivo - #Francesca #Manzini #sposa #finita… - zazoomblog : Francesca Manzini non si sposa più è finita con Christian: il motivo - #Francesca #Manzini #sposa #finita - rinocimini : RT @BITCHYFit: Asia parla e io sento solo Francesca Manzini #Isola #TommasoZorzi - itschandlr_bing : RT @BITCHYFit: Asia parla e io sento solo Francesca Manzini #Isola #TommasoZorzi -