Fedez contro la Lega su coprifuoco e ddl Zan. Matteo Salvini: "Conosciamoci" (Di giovedì 29 aprile 2021) Fedez e Matteo Salvini si "beccano" di nuovo. "La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme (il riferimento e alla raccolta contro il coprifuoco, ndr) è una grande vittoria, quando dall'altra parte ci sono quasi mezzo milione di firme pro ddl Zan se ne fregano altamente. Tragicomico", le parole del rapper su Twitter. Fedez ha criticato poi la designazione del leghista Andrea Ostellari come relatore del ddl Zan. E la risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere: "Caro Fedez, non solo ti ammiro come artista, ma ti ringrazio come cittadino, per i generosi contributi che hai dato per la costruzione dell'Ospedale anti-Covid in Fiera a Milano e per aiutare i lavoratori dello spettacolo in difficoltà. Non è tempo ...

