Ex Br | si consegnano Bergamin e Ventura | erano fra i 3 in fuga Estradizione | tempi lunghi?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : consegnano Bergamin

Era uno dei tre ex terroristi che era sfuggito agli arresti di ieri. 73 anni deve scontare in Italia una condanna a 16 anni per l'omicidio del maresciallo Santoro. La prima udienza davanti al giudice ...Figlio Sabbadin, orapotrà pagare colpe "E' una buona notizia, si è costituito, vuol dire che ha capito, è un'ammissione. Adesso potrà scontare le proprie colpe". E' il commento di Adriano ...Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Poc ...Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. L ...