Epic Games Store | Pine è il gioco PC gratis della prossima settimana – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Epic Games Store, Pine è il gioco PC gratis della prossima settimana – Notizia

Epic Games Store ha annunciato il gioco per PC disponibile gratis la prossima settimana, scaricabile dal 6 al 13 maggio: si tratta di Pine, un action game a base open world sviluppato da Twirlbound. Vi ricordiamo naturalmente che da oggi è possibile scaricare gratuitamente i DLC di Idle Champions, e il download dei pacchetti rimarrà accessibile appunto per sette giorni. Pine è un gioco di simulazione di azione e avventura open world. Muovendoti nel meraviglioso mondo …

