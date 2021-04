Elisa Isoardi, come sta? La conduttrice stupisce tutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa Isoardi, come sta dopo il problema all’occhio? Ecco come si è mostrata questa mattina su Instagram, stupendo tutti i fan Elisa Isoardi in questo ultimo periodo è stata una delle personalità celebri più in vista. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle dove ha fatto valere tutta la sua grinta, per l’ex conduttrice de La Prova del Leggi su youmovies (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dopo il problema all’occhio? Eccosi è mostrata quemattina su Ingram, stupendoi fanin questo ultimo periodo èta una delle personalità celebri più in vi. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle dove ha fatto valere tutta la sua grinta, per l’exde La Prova del

Advertising

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: “Elisa Isoardi all’Isola sconta il suo temperamento Alfa” @ElettraLambo su @OGGI_online #IpseDixiTV - zazoomblog : Isola dei Famosi che fine hanno fatto Elisa Isoardi e Drusilla Gucci? Ecco quando le vedremo in studio - #Isola… - blogtivvu : Isola dei Famosi, che fine hanno fatto Elisa Isoardi e Drusilla Gucci? Ecco quando le vedremo in studio… - EleonoraDAmore : #Isola2021: dove sono Elisa #Isoardi e #Drusilla Gucci, quando le rivedremo in studio (RETROSCENA) - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Elisa Isoardi dopo l’'Isola dei Famosi' prende il sole in giardino #ElisaIsoardi -