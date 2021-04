Durigon: “Preoccupato? No, tranquillissimo” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Sono Preoccupato per la vicenda del video? No, sono tranquillissimo”. Taglia corto con l’AdnKronos Claudio Durigon, sottosegretario all’Economia, mentre si intrattiene con l’altra sottosegretaria al Mef, la pentastellata Laura Castelli, nella sala Garibaldi del Senato. “Sto lavorando – spiega il leghista – sul dl Sostegni, posso dire che siamo a buon punto, lunedì avremo sicuramente una giornata impegnativa su quelle che potranno essere le varie approvazioni”. Oggi in aula alla Camera c’è stato un duro scontro verbale tra M5S e Lega sulle affermazioni del sottosegretario al Mef e deputato leghista. Motivo del contendere, che ha spinto il deputato 5 Stelle Eugenio Saitta a chiedere un chiarimento da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in Parlamento, è l’inchiesta pubblicata da Fanpage e in particolare una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) “Sonoper la vicenda del video? No, sono”. Taglia corto con l’AdnKronos Claudio, sottosegretario all’Economia, mentre si intrattiene con l’altra sottosegretaria al Mef, la pentastellata Laura Castelli, nella sala Garibaldi del Senato. “Sto lavorando – spiega il leghista – sul dl Sostegni, posso dire che siamo a buon punto, lunedì avremo sicuramente una giornata impegnativa su quelle che potranno essere le varie approvazioni”. Oggi in aula alla Camera c’è stato un duro scontro verbale tra M5S e Lega sulle affermazioni del sottosegretario al Mef e deputato leghista. Motivo del contendere, che ha spinto il deputato 5 Stelle Eugenio Saitta a chiedere un chiarimento da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in Parlamento, è l’inchiesta pubblicata da Fanpage e in particolare una ...

