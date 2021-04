**Dl proroghe: ok da Cdm, confermato via obbligo smart working 50% Pa** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che si aggiornerà nel pomeriggio per un nuovo passaggio sul Recovery plan, a quanto si apprende ha approvato il dl proroghe, confermando l'eliminazione dell'obbligo di smart working al 50%, dunque per un dipendente su due, nella Pubblica amministrazione. Lo riferiscono fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, che si aggiornerà nel pomeriggio per un nuovo passaggio sul Recovery plan, a quanto si apprende ha approvato il dl, confermando l'eliminazione dell'dial 50%, dunque per un dipendente su due, nella Pubblica amministrazione. Lo riferiscono fonti di governo.

