Cyberbullismo | ragazzi intrappolati nella rete

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il bullismo è sempre esistito e fin dall'antichità i bulli o, per meglio dire, i prepotenti, hanno preso di mira i più deboli. Il fenomeno è stato però effettivamente studiato per la prima volta in ...

Advertising

ginugiola : RT @CorecomLombard: Incontro tra #Corecom, Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana e @AiasLombardia. #MariannaSala, Massi… - CorecomLombard : Incontro tra #Corecom, Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana e @AiasLombardia. #MariannaSala, M… - emmetvmacerata : Bullismo e Cyberbullismo: i ragazzi di Pollenza incontrano Matteo Bucosse #emmetv #canale89 - simona_petrozzi : RT @siroconsulting: ?? Il 61% dei giovani afferma di essere vittima di #bullismo o di #cyberbullismo, e il 68% di esserne stato testimone.… - cafebabel_IT : ????? Cyberbullismo ????? In Europa, il 12% dei giovani tra 11 e 16 anni ne è vittima. Colpisce di più ?? le ragazze (1… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberbullismo ragazzi

Cronache Maceratesi

Secondo un'indagine svolta tra il 2019 e il 2020, il 61% deiha affermato di essere stato vittima di bullismo o die il 68% di esserne stato testimone. Ben 6 adolescenti su 10 ...E ancora una volta constatiamo che non sono stati ascoltati i. Intervistati per una ricerca ... E poi ci sono i casi diche preoccupano. Secondo Skuola.net il 77% di chi ne è stato ...Quando si parla dei social, soprattutto per i più giovani, vengono sempre evidenziati i pericoli: dipendenza dalla tecnologia, cyberbullismo, sfide pericolose. Però in essi si parla anche di argomenti ...L’analisi di un problema quanto mai attuale, ovvero il mare in tempesta della navigazione online dove tutto può accadere ...