Crisi climatica e alimentazione

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ho da poco finito un libro pazzesco, che mi ha fatto capire ancora di più quanto lasia legata al nostro stile di vita. E in particolare alle nostre scelte alimentari. Un libro che ha avuto un fortissimo impatto su di me e che è stata l’ennesima pugnalata al cuore. Ma anche nuova linfa per la mia voglia di cambiamento. Il libro in questione è “Possiamo salvare il mondo prima di cena” di Jonathan Safran Foer. Un testo in cui l’autore, non nuovo alle tematiche ambientali, affronta l’argomento più difficile di tutti, ossia la responsabilità che noi esseri umani abbiamo in fatto di. IL CIBO CHE MANGIAMO HA UN IMPATTO SULL’AMBIENTE Come si può facilmente intuire dal titolo, il libro affronta il rapporto che esiste tra la nostrae il cambiamento ...