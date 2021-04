Covid, record di vaccinati in Germania: 1,1 mln in un giorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Mercoledì in Germania è stato raggiunto un record sul fronte della campagna vaccinale con 1.088.952 dosi somministrate in un giorno. Secondo i dati del Robert Koch Institut, è stato vaccinato finora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) Mercoledì inè stato raggiunto unsul fronte della campagna vaccinale con 1.088.952 dosi somministrate in un. Secondo i dati del Robert Koch Institut, è stato vaccinato finora ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il Covid non disarma il mondo: nel 2020 record di spese militari - Agenzia_Ansa : Sono 150 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Aumentano anche le vi… - fattoquotidiano : INDIA Record mondiale di contagi, leggete cosa sta accadendo - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, record di vaccinati in Germania: 1,1 mln in un giorno #germania - DaniSalvestroni : RT @MediasetTgcom24: Covid, record di vaccinati in Germania: 1,1 mln in un giorno #germania -