CORONAVIRUS PSYOP OPERATION PARTE I

(Di giovedì 29 aprile 2021) Presentiamo il primo video articolo dedicato alla serieincentrata sulla condivisione delle dichiarazioni, notizie e documenti ufficiali che i giornalisti collaborazionisti, in particolar modo quelli televisivi, per un anno intero non hanno trasmesso in modo trasparente, preferendo diffondere ed avvallare le menzogne della classe politica e sostenere un clima di allarmismo e proviene da Database Italia.