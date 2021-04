Come affrontare le guerre digitali? Le proposte di Floridi, FMI, Bria (Di giovedì 29 aprile 2021) “L’età moderna è finita” ha dichiarato Luciano Floridi al Financial Times riferendosi alla proposta di alcuni strateghi di tornare ad un’epoca neo-Vestfaliana per regolare l’economia tech globale. Floridi, professore alla Oxford University e autore di molti testi sulla sovranità digitale, crede infatti che questo non sia possibile, e non perché la tradizionale sovranità statale non sarà più necessaria, ma perché bisogna fare un passo in più. Bisogna, per Floridi, trovare un accordo con il potere digitale e quindi con le aziende tecnologiche mondiali – evitando così anche un bipolarismo, una guerra fondamentalmente tech, tra Cina e Usa. La tecnologia è ormai diventata un fattore geopolitico, uno strumento con il quale i paesi giocano a braccio di ferro per dimostrare chi ha più potere. Quando gli Usa hanno bloccato l’esportazione di ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) “L’età moderna è finita” ha dichiarato Lucianoal Financial Times riferendosi alla proposta di alcuni strateghi di tornare ad un’epoca neo-Vestfaliana per regolare l’economia tech globale., professore alla Oxford University e autore di molti testi sulla sovranità digitale, crede infatti che questo non sia possibile, e non perché la tradizionale sovranità statale non sarà più necessaria, ma perché bisogna fare un passo in più. Bisogna, per, trovare un accordo con il potere digitale e quindi con le aziende tecnologiche mondiali – evitando così anche un bipolarismo, una guerra fondamentalmente tech, tra Cina e Usa. La tecnologia è ormai diventata un fattore geopolitico, uno strumento con il quale i paesi giocano a braccio di ferro per dimostrare chi ha più potere. Quando gli Usa hanno bloccato l’esportazione di ...

Advertising

lauraboldrini : Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a… - sdaniela2006 : La colazione in silenzio, in questo tavolino all'angolo, protetta da questa colonna. Dovrebbero essere così anche c… - Gine2828 : @nicxperfectnow Ma che problemi ha questa (scusa se lo dico ma è vero) hai 15 anni mica sei sul punto di morte. Si… - Politica_Econom : seguono l'allarme. Invece di affrontare problemi comuni come il terrorismo internazionale, i soccorsi in caso di ca… - Miriside20 : Emy sta benissimo con il trucco più leggero! Che belli questi frutti delle ragazze, spero portino questi momenti ne… -