Chiarimenti sull’uscita delle graduatorie ATA terza fascia e date per provincia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Quando si concretizzerà l’uscitaATAdopo la chiusura del terminedomanda per l’aspirante personalescuole lunedì scorso? La domanda impazza, soprattutto per chi è alle prime armi con la procedura. Dopo aver già chiarito quale sarà l’iter previsto dal Miur, vanno anche confermati alcuni importanti aspetti relativi alle singole province dove i candidati hanno inviato la loro domanda. I tempi per la pubblicazioneATANon ci sono dei tempi esatti per la pubblicazione effettivaATA. Terminati i termini per la presentazione...