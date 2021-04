Canottaggio | morto a 26 anni Filippo Mondelli | campione del mondo con il 4 di coppia**

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Canottaggio italiano in lutto per la morte a soli 26didelcon il 4 di coppia nel 2018. Lo annuncia la federcanottaggio., che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra.

Filippo Mondelli è morto a 27 anni (li avrebbe compiuti il 18 giugno) per un tumore. Un osteosarcoma alla gamba sinistra s'è rivelato fatale, al campione del mondo di canottaggio era stato diagnostica ...Lo sport italiano in lutto: è morto Filippo Mondelli , campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. Mondelli, che faceva parte in quota ...