Calcio | 5 maggio Assemblea Lega Serie A su Superlega e diritti tv

(Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. – (Adnkronos) – E' stata convocata per mercoledì 5 maggio alle 12 in videoconferenza l'Assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all'ordine del giorno il progetto Superlega con "l'analisi degli eventi e delle conseguenze". Sul tavolo, inoltre, ci sarà anche il tema dei diritti tv per il triennio 2021/2024 con le trattative private per il pacchetto 2.

Pinto prima della sfida al Manchester United: 'Partita importante per noi ma anche per il calcio italiano' - obiettivo dei Friedkin - è quello di arrivare alla finale di Danzica il prossimo 27 maggio e alzare il trofeo. Udinese - Juventus è il match in programma domenica 2 maggio, con fischio d'inizio alle ore 18. Il match è valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A di calcio. La Juventus arriva a questa trasferta dopo una stagione molto intensa. Il calcio italiano si prepara a riabbracciare i tifosi allo stadio, anche prima degli Europei. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus del prossimo 19 maggio si giocherà con pubblico. L'accordo di collaborazione partirà il 1 maggio. La S.S.D. Alba Roma1907 per lo sviluppo delle competenze tecniche del settore della nostra Scuola Calcio. Con la società rappresentata dal presidente.