Antognolla | guida Pitoni dopo il primo giro Manassero frena | quarto

Ultime Notizie dalla rete : Antognolla guida

Quotidiano.net

Un doppio bogey all'ultima buca ha lasciato l'amaro in bocca a Matteo Manassero che ha concluso al 4° posto, con - 2, il primo giro dell'Alps Open. Con il veronese un gruppo di ben 13 giocatori tra i quali Jacopo Vecchi Fossa, leader del ranking e fresco di vittoria in Abruzzo, e Luca Cianchetti, in cerca della miglior forma.Vecchi Fossail gruppo azzurro " A Miglianico lo scorso 11 aprile ha vinto, per la seconda ... dal 28 al 30 aprile, in Umbria per l'Alps Open. Nei primi due appuntamenti stagionali ...Un doppio bogey all’ultima buca ha lasciato l’amaro in bocca a Matteo Manassero che ha concluso al 4° posto, con -2, il primo giro dell’Antognolla Alps Open. Con il veronese un gruppo di ben 13 giocat ...Dopo la prima anche la seconda tappa dell’Italian Pro Tour va al 26enne di Reggio Emilia, nuovo leader dell’ordine di merito dell’Alps Tour, il terzo circuito europeo Dopo il Campionato Nazionale Open ...