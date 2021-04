Alberto Matano non dimentica | dieci anni fa il malore di Lamberto Sposini Il gesto del conduttore è da applausi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Bellissimodinella puntata del 29 aprile de ‘La Vita in diretta’. Il popolareRai ha voluto salutare un grande collega, che non ha vissuto momenti positivi in passato e che ancora oggi sta lottando con tutte le sue forze. Un momento dunque molto toccante sul primo canale della televisione pubblica italiana. Il pubblico che in quei frangenti era davanti al piccolo schermo si è emozionato non poco davanti alle meravigliose parole del presentatore. Qualche giorno fa ha dedicato l’ultima parte della trasmissione alla fondazione e alle iniziative di Operation Smile. “Ogni tre minuti – le parole di– nasce un bambino con una malformazione al volto”. E Operation Smile si occupa proprio di loro, assistendoli e stando vicino ai loro familiari. ...

Advertising

TvTalk_Rai : Mettiti nei panni di un intervistatore! Hai una domanda su passato, presente o futuro di Alberto Matano (dal TG1 a… - claudia83267302 : @vitaindiretta @albmatano @RocioMMorales @luca_bianchini @ritadallachiesa @MGCucinotta Grazie mille a tutti..grazie… - MaxBernardini : RT @TvTalk_Rai: Mettiti nei panni di un intervistatore! Hai una domanda su passato, presente o futuro di Alberto Matano (dal TG1 a #lavitai… - PatriziaAlessa2 : RT @TvTalk_Rai: Mettiti nei panni di un intervistatore! Hai una domanda su passato, presente o futuro di Alberto Matano (dal TG1 a #lavitai… - Ilvolomatto1 : RT @TvTalk_Rai: Mettiti nei panni di un intervistatore! Hai una domanda su passato, presente o futuro di Alberto Matano (dal TG1 a #lavitai… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Liberoquotidiano.it

Rita Dalla Chiesa è stata ospite diper l'ultimo segmento della puntata di oggi, giovedì 29 aprile, de La Vita in Diretta. Su Rai1 si è parlato dei fatti del giorno di cronaca, attualità e gossip e quindi non poteva non ...L'attuale padrone di casa del contenitore di Rai1 saluta il collega Lamberto colpito dieci anni fa da un ictus poco prima di andare in ...Alberto Matano ha aperto la puntata de La vita in diretta di giovedì 29 aprile con un saluto a Lamberto Sposini ...L'attuale padrone di casa del contenitore di Rai1 saluta il collega Lamberto colpito dieci anni fa da un ictus poco prima di andare in onda ...