A Taranto “Velista per un giorno” facendo del bene (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Associazione “Salpiamo” vara “Velista per un giorno”, una nuova iniziativa per finanziare le proprie attività benefiche che da anni porta avanti sul mare a favore di chi è meno fortunato. Con il ricavato di “Velista per un giorno”, infatti, l’associazione Salpiamo finanzierà progetti di riabilitazione e integrazione sociale in favore di pazienti psichiatrici, persone con disabilità e ragazzi a rischio di esclusione sociale. Tra questi il prossimo Progetto “Lingua Blu” per la riabilitazione e l’inclusione di persone con disabilità intellettivo-relazionali mediante la pratica della vela e la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione bio. “Velista per un giorno” è realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Associazione “Salpiamo” vara “per un”, una nuova iniziativa per finanziare le proprie attivitàfiche che da anni porta avanti sul mare a favore di chi è meno fortunato. Con il ricavato di “per un”, infatti, l’associazione Salpiamo finanzierà progetti di riabilitazione e integrazione sociale in favore di pazienti psichiatrici, persone con disabilità e ragazzi a rischio di esclusione sociale. Tra questi il prossimo Progetto “Lingua Blu” per la riabilitazione e l’inclusione di persone con disabilità intellettivo-relazionali mediante la pratica della vela e la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione bio. “per un” è realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di ...

