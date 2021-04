Uomini e Donne: Gemma Galgani Pronta ad Abbandonare il Programma! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gemma Galgani, la veterana di Uomini e Donne sarebbe in procinto di Abbandonare il programma di Maria De Filippi, ma non per volontà sua… Cosa sta succedendo a Uomini e Donne? Ecco tutti i dettagli! Gemma Galgani, pilastro del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione e questa volta definitivamente! La notizia bomba è stata sganciata da direttore di Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Il giornalista afferma infatti che molto presto la bella dama torinese cederà il suo trono a nuove Donne che sono alla reale ricerca dell’amore! Frecciatina al vetriolo nei confronti della Galgani? Sembra infatti che il direttore di ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021), la veterana disarebbe in procinto diil programma di Maria De Filippi, ma non per volontà sua… Cosa sta succedendo a? Ecco tutti i dettagli!, pilastro del parterre femminile del trono over disarebbe in procinto di lasciare la trasmissione e questa volta definitivamente! La notizia bomba è stata sganciata da direttore di Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Il giornalista afferma infatti che molto presto la bella dama torinese cederà il suo trono a nuoveche sono alla reale ricerca dell’amore! Frecciatina al vetriolo nei confronti della? Sembra infatti che il direttore di ...

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - poliziadistato : #28aprile Giornata mondiale della #salute e #sicurezza sul #lavoro. Il personale sanitario della… - aspettaaspetta : RT @matteosalvinimi: Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il silen… - twoSHADOW8 : RT @babypumpkinpie: uomini etero che usano la parola 'lesbica' come insulto e poi si vanno a segare quei 10 centimetri di cazzo davanti ad… -