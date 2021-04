Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA tra ALESSIO e BOHDAN, le news (Di mercoledì 28 aprile 2021) SAMANTHA Curcio è tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del trono classico di Uomini e donne. La tronista di Angri ha conquistato tutti con la sua simpatia e autoironia, diventando in poco tempo la beniamina dei fan del programma. Nelle prossime puntate della trasmissione, la Curcio farà un’esterna con ALESSIO Cennicola, che nelle scorse puntate si era rifiutato di uscire con lei a causa di un’incomprensione non risolta. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio Il corteggiatore verrà accusato da SAMANTHA di averla fatta soffrire molto a causa del suo comportamento, ma lui, in risposta, affermerà di averla voluta mettere alla prova per vedere quanto amore prova davvero per lui. Alla fine ALESSIO ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021)Curcio è tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del trono classico di. La tronista di Angri ha conquistato tutti con la sua simpatia e autoironia, diventando in poco tempo la beniamina dei fan del programma. Nelle prossime puntate della trasmissione, la Curcio farà un’esterna conCennicola, che nelle scorse puntate si era rifiutato di uscire con lei a causa di un’incomprensione non risolta. Leggi anche:oggi, 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio Il corteggiatore verrà accusato dadi averla fatta soffrire molto a causa del suo comportamento, ma lui, in risposta, affermerà di averla voluta mettere alla prova per vedere quanto amore prova davvero per lui. Alla fine...

