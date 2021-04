Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo in Messico | la dedica pazzesca di lui su Instagram

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ultimo lancia il nuovo video e scappa in Messico con la sua Jacqueline #ultimo - MediasetTgcom24 : Ultimo lancia il nuovo video e scappa in Messico con la sua Jacqueline #ultimo - gossipblogit : Ultimo, la dedica alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: “La tua purezza mi ha reso migliore” (foto) - mesorottaercazz : RT @elena_ele6: Tra ieri e oggi leggevo commenti sul fatto che Jacqueline, figlia di una donna dello spettacolo, si approfittasse del succe… - elena_ele6 : Tra ieri e oggi leggevo commenti sul fatto che Jacqueline, figlia di una donna dello spettacolo, si approfittasse d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo Jacqueline

Mediaset Play

... Jaqueline, e il cantante, ha sicuramente spostato l'attenzione dei più curiosi, ma oggi i ... anche di due splendide ragazze di 23 e 18 anni che vivono in Italia: Rebecca e. I due ...In Messico per il primo viaggio di coppia,Luna spiazzano ...L’amore tra Niccolò Moriconi, in arte “Ultimo”, e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, è decollato. Dopo aver reso pubblica la storia lo scorso mese, il cantautore ha pubblicato sui s ...Ora “Buongiorno vita” di Ultimo è anche su YouTube sotto forma di film con Stefano Fresi e Camilla Filippi, due attori “stupendi”, parola di Tiziano Ferro. La fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo “lan ...