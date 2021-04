Trovato fuori dallo stadio di Terni: Bocia, nuovo Daspo di 8 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo storico leader della tifoseria atalantina Claudio Galimberti, meglio conosciuto come “Bocia”, è stato condannato dal tribunale di Terni per aver violato il Daspo – non il primo al quale era stato sottoposto – il 13 marzo scorso, quando era stato arrestato in flagrante dalla Digos di Terni fuori dallo stadio Liberati per una partita della Ternana. Gli è stato inoltre applicato un nuovo Daspo, con l’obbligo di firma durante le partite della Ternana per otto anni. Galimberti quel giorno in occasione della sfida contro il Bari, aveva partecipato al saluto alla squadra di Lucarelli da parte di un nutrito gruppo di tifosi rossoverdi lungo viale dello stadio, con tanto di fumogeni accesi. Quel gesto di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo storico leader della tifoseria atalantina Claudio Galimberti, meglio conosciuto come “”, è stato condannato dal tribunale diper aver violato il– non il primo al quale era stato sottoposto – il 13 marzo scorso, quando era stato arrestato in flagrante dalla Digos diLiberati per una partita della Ternana. Gli è stato inoltre applicato un, con l’obbligo di firma durante le partite della Ternana per otto. Galimberti quel giorno in occasione della sfida contro il Bari, aveva partecipato al saluto alla squadra di Lucarelli da parte di un nutrito gruppo di tifosi rossoverdi lungo viale dello, con tanto di fumogeni accesi. Quel gesto di ...

