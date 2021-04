Traffico Roma del 28-04-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione sulla via Cassia Ci sono code in uscita dalla città da via Santi Cosma e Damiano sino a via di Grottarossa sulla tangenziale est Ci sono rallentamenti e code verso San Giovanni da viale di Tor di Quinto alla Salaria mentre in direzione opposta verso lo stadio Olimpico è un incidente a rallentare la circolazione da viale Castrense fino a viale dello Scalo di San Lorenzo code conseguenti anche sulla viabilità ordinaria tra via Legnana piazzale labicano e viale dello Scalo di San Lorenzo anche a Tor Vergata si rallenta sempre per un incidente su via di Tor Vergata alla chiesa di via Marcello Alessio sulla raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti dalla centrale del latte alla bivio per la Roma L’Aquila in esterna Traffico rallentato dalla Laurentina all’appia via Cristoforo Colombo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione sulla via Cassia Ci sono code in uscita dalla città da via Santi Cosma e Damiano sino a via di Grottarossa sulla tangenziale est Ci sono rallentamenti e code verso San Giovanni da viale di Tor di Quinto alla Salaria mentre in direzione opposta verso lo stadio Olimpico è un incidente a rallentare la circolazione da viale Castrense fino a viale dello Scalo di San Lorenzo code conseguenti anche sulla viabilità ordinaria tra via Legnana piazzale labicano e viale dello Scalo di San Lorenzo anche a Tor Vergata si rallenta sempre per un incidente su via di Tor Vergata alla chiesa di via Marcello Alessio sulla raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti dalla centrale del latte alla bivio per laL’Aquila in esternarallentato dalla Laurentina all’appia via Cristoforo Colombo ...

