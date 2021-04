Tentata rapina nel Cuneese, il gioielliere spara e uccide due ladri. Un terzo uomo riesce a fuggire (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un colpo finito male. Tre rapinatori hanno tentato di svaligiare una gioielleria di Grinzane Cavour, uno storico borgo in provincia di Cuneo, ma il gioielliere non ha esitato a premere il grilletto per metterli in fuga. Due dei tre banditi sono morti colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio, già preso di mira nel 2015, quando i ladri che gli fecero visita fuggirono con gioielli e orologi per un valore di circa 300mila euro. Un terzo rapinatore si è invece dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Stando alle testimonianze raccolte, sarebbero almeno cinque i colpi di pistola esplosi verso i ladri, due dei quali si sono accasciati a pochi metri dall’entrata della gioielleria. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per rintracciare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un colpo finito male. Tretori hanno tentato di svaligiare una gioielleria di Grinzane Cavour, uno storico borgo in provincia di Cuneo, ma ilnon ha esitato a premere il grilletto per metterli in fuga. Due dei tre banditi sono morti colpiti dai proiettili esplosi dal titolare del negozio, già preso di mira nel 2015, quando iche gli fecero visita fuggirono con gioielli e orologi per un valore di circa 300mila euro. Untore si è invece dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Stando alle testimonianze raccolte, sarebbero almeno cinque i colpi di pistola esplosi verso i, due dei quali si sono accasciati a pochi metri dall’entrata della gioielleria. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per rintracciare ...

