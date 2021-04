Salone del Mobile 2021 si farà a settembre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildelsi. Lo hanno deciso i vertici del, definendo i passaggi che porteranno alla nuova edizione che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in bilico. Ilsi terrà alla FieraMilano di Rho dal 5 al 10, come previsto. “Ildelsied una bella notizia per Milano e l’Italia”, commenta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l’annuncio. “Il presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all’inaugurazione”, ha aggiunto Sala. “Sarà un’edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva. E già ...